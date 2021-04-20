В ПАСЕ заявили о готовности принять участие в наблюдении за выборами в Госдуму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс в письме на имя спикера принял его приглашение на участие ассамблеи в наблюдении за думскими выборами в сентябре.

«Хендрик Дамс заявил о готовности ассамблеи принять участие в наблюдении за предстоящими выборами в Государственную думу», — цитирует ТАСС Володина.

Также по его словам, Дамс, как и в ходе их прошедшей встречи, согласился «с необходимостью сотрудничества европейских стран в борьбе с пандемией коронавируса и обеспечении доступности вакцины для всех граждан».

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому кандидаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, смогут участвовать в выборах, но будут обязаны информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитационную продукцию.