В Петербурге открылся Международный форум труда
- © labourforum.ru
Об этом сообщает kp.ru.
«Пандемия и ограничительные меры сильно повлияли на рынок труда. С этой проблемой столкнулся весь мир», — заявил губернатор Александр Беглов на открытии мероприятия.
Форум проходит в смешанном формате с 19 по 23 апреля. Во вторник, 20 апреля, в режиме онлайн состоятся пленарные заседания по основной теме — восстановлению занятости и сохранению доходов граждан.
Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии COVID-19 на рынок труда в России.