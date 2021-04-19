В Петербурге открылся Международный форум труда

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В Санкт-Петербурге открылся Международный форум труда.
В Петербурге открылся Международный форум труда
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Об этом сообщает kp.ru.

«Пандемия и ограничительные меры сильно повлияли на рынок труда. С этой проблемой столкнулся весь мир», — заявил губернатор Александр Беглов на открытии мероприятия.

Форум проходит в смешанном формате с 19 по 23 апреля. Во вторник, 20 апреля, в режиме онлайн состоятся пленарные заседания по основной теме — восстановлению занятости и сохранению доходов граждан.

Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии COVID-19 на рынок труда в России.

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