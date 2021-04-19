Росавиация рассказала о вывозе туристов из Турции и Танзании

Росавиация сообщила, что авиакомпании с 15 по 18 апреля текущего года вывезли из Турции в Россию порядка 39,4 тыс. пассажиров, из Танзании — более 1,7 тыс.

«Оперативный штаб Росавиации продолжает работу по организации возвращения граждан России из Турции и Танзании. За первые дни вывозной кампании, с 15 по 18 апреля, из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на них перевезены порядка 39,4 тыс. пассажиров. Из Танзании шестью рейсами российских авиаперевозчиков вернулись более 1,7 тыс. наших соотечественников», — говорится в сообщении Росавиации.

Отмечается, что всего, по данным российских и турецких авиакомпаний, на период с 15 апреля по 1 июня ранее было продано порядка 169 тыс. авиабилетов из пунктов Турции в пункты России.

Из Занзибара (Танзания) в города России было реализовано 4,7 тыс. авиабилетов российских перевозчиков.

Ранее Росавиация сообщила о создании оперштаба по вывозу россиян из Турции.