В Госдуме оценили перспективы образования в России

Депутат Государственной думы, заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Александр Пятикоп оценил перспективы образования.

«Современный мир бросает нам много вызовов, и эти вызовы касаются образования в том числе. Пандемия ускорила осмысление проблем, которые есть в этой сфере с точки зрения перспектив развития как в мире, так и в России», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, локдаун показал, что нужно обеспечить непрерывность образования.

Как отметил Пятикоп, мир меняется очень быстро и парадигма о том, что полученное образование по какой-либо специальности — это итог, устарела.

«Реальность требует постоянно обучающегося специалиста. Как требует и следующего важнейшего фактора: гибкости образовательных модулей, которые будут готовить профессионалов, умеющих в определённой сфере как можно больше», — считает депутат.

Он также выразил мнение, что реальность требует выстроить систему образования так, чтобы она вошла в тесный симбиоз с цифровизацией.

«К цифровизации относится и дистанционное образование, которое во время пандемии выявило: никто не сможет заменить труд педагога. Ни сейчас, ни в ближайшем обозримом будущем», — подчеркнул Пятикоп.

Он добавил, что образование и обучение необходимо рассматривать не как самоцель, а как способ реализовать себя профессионально.

Ранее доктор педагогических наук, профессор, эксперт по образованию Юлия Лях в беседе с ФАН дала рекомендации по выбору школы для ребёнка.