В Госдуме оценили перспективы образования в России
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«Современный мир бросает нам много вызовов, и эти вызовы касаются образования в том числе. Пандемия ускорила осмысление проблем, которые есть в этой сфере с точки зрения перспектив развития как в мире, так и в России», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.
По его словам, локдаун показал, что нужно обеспечить непрерывность образования.
Как отметил Пятикоп, мир меняется очень быстро и парадигма о том, что полученное образование по какой-либо специальности — это итог, устарела.
«Реальность требует постоянно обучающегося специалиста. Как требует и следующего важнейшего фактора: гибкости образовательных модулей, которые будут готовить профессионалов, умеющих в определённой сфере как можно больше», — считает депутат.
Он также выразил мнение, что реальность требует выстроить систему образования так, чтобы она вошла в тесный симбиоз с цифровизацией.
«К цифровизации относится и дистанционное образование, которое во время пандемии выявило: никто не сможет заменить труд педагога. Ни сейчас, ни в ближайшем обозримом будущем», — подчеркнул Пятикоп.
Он добавил, что образование и обучение необходимо рассматривать не как самоцель, а как способ реализовать себя профессионально.
Ранее доктор педагогических наук, профессор, эксперт по образованию Юлия Лях в беседе с ФАН дала рекомендации по выбору школы для ребёнка.