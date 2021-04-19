Эксперт прокомментировала развитие туротрасли в Петербурге

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Генеральный директор туроператора «Петербургский магазин путешествий», член Общенационального союза индустрии гостеприимства Анна Твердохлебова прокомментировала развитие туротрасли в Санкт-Петербурге.
Эксперт прокомментировала развитие туротрасли в Петербурге
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом сообщает Nation News.

На пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», Твердохлебова заявила, что Петербург — первый город в России, который присоединился к международной программе по обеспечению безопасного туризма Safe Travels.

«В городе есть возможность организовывать индивидуальные и групповые туры. Мы не просто так получили значок Safe Travels SPB. Сейчас в Санкт-Петербурге меры безопасности находятся на высшем уровне. Каждый день путешественникам измеряют температуру, ведут журналы», — отметила она.

По её словам, в настоящее время в городе много круизом по рекам и каналам, и это нужно масштабировать и развивать.

«Проект водного туризма разработан комитетом по туризму. У нас не хватает инфраструктуры, причалов, которые надо согласовать. И вообще это большой проект, который должен подключать и Финский залив, и Ладожское озеро», — цитирует Твердохлебову ФАН.

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