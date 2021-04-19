Адвокат прокомментировал механизм продажи авто через «Госуслуги»

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Адвокат Владимир Постанюк прокомментировал механизм продажи автомобилей с пробегом через «Госуслуги».
Адвокат прокомментировал механизм продажи авто через «Госуслуги»
  • © РИА Новости / Михаил Мордасов

«Мы уже должны привыкнуть к тому, что налоги платить нужно. Если вы продадите машину в течение года, не дождётесь определённого периода, то налоговая попросит вас предоставить декларацию», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, любой продавец должен понимать, что продажа автомобиля — это зарегистрированная сделка, которая видна контролирующим органам.

С 1 мая сделку по купле-продаже машины можно будет осуществлять, используя портал госуслуг, что даст возможность подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.

При этом осуществление сделки через портал доступно только физическим лицам и только в случае оформления автомобиля с пробегом.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

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