Эксперт оценил изменение правил купли-продажи автомобилей с пробегом

Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России с 1 мая поменяются правила покупки и продажи подержанных автомобилей.

«Я считаю, что в наш цифровой век чем больше электронных возможностей, тем лучше. И это движение, безусловно, в правильном направлении. Но автомобилисты должны понимать, что это лишь заключение договора, а не весь процесс купли-продажи. Всё равно, когда вы покупаете автомобиль, вам хочется посмотреть на него, в каком он состоянии. Кроме того, покупателю всё равно придётся ехать в ГИБДД, поскольку ГИБДД не отменяет (во всяком случае пока) площадку, машину нужно предоставить на осмотр, СТС вы тоже получите в ГИБДД», — рассказал Кадаков.

При этом эксперт отметил, что плюс такой системы заключается в том, что у продавца появляется электронно зафиксированный факт того, что он продал машину.

«Если новый владелец по истечении положенных десяти дней не поставит машину на учёт, то в будущем, возможно, проще будет доказать, что машина продана и что все штрафы, которые автоматически приходят с камеры, должны быть переведены на нового фактического владельца. Кроме того, возможно, будет проще доказать в налоговой, что машина уже вам не принадлежит с такого-то числа и все налоговые отчисления должны быть оформлены на нового владельца. Надо посмотреть, как это будет работать на практике», — объяснил специалист.

Он также добавил, что теоретически возможны какие-то махинации с удалённым оформлением договоров, поэтому Кадаков посоветовал автовладельцам не обмениваться со сторонними лицами всеми своими электронным данными.

«То, что у вас зашито в госуслуги, пусть там и остаётся, оно в договор купли-продажи будет подтягиваться автоматически», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что в России с 1 мая поменяются правила покупки и продажи подержанных автомобилей.

Так, с 1 мая сделку по купле-продаже машины можно будет осуществлять, используя портал госуслуг, что даст возможность подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.

При этом уточняется, что осуществление сделки через портал доступно только физическим лицам и только в случае оформления автомобиля с пробегом.