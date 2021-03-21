В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на приказ Минцифры.
Так, с 1 мая сделку по купле-продаже машины можно будет осуществлять, используя «Госуслуги», что даст возможность подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.
При этом уточняется, что осуществление сделки через портал доступно только физическим лицам и только в случае оформления автомобиля с пробегом.
Таким образом, пользователю необходимо загрузить на сайт паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на «Госуслугах».
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