В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом

В России с 1 мая поменяются правила покупки и продажи подержанных автомобилей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на приказ Минцифры.

Так, с 1 мая сделку по купле-продаже машины можно будет осуществлять, используя «Госуслуги», что даст возможность подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.

При этом уточняется, что осуществление сделки через портал доступно только физическим лицам и только в случае оформления автомобиля с пробегом.

Таким образом, пользователю необходимо загрузить на сайт паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на «Госуслугах».

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