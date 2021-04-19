В Москве рассказали о развитии волонтёрского движения

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии волонтёрского движения.
В Москве рассказали о развитии волонтёрского движения
  • РИА Новости

В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что помощь добровольцев была особенно актуальна во время борьбы с пандемией. Организации и благотворительные фонды оказывали поддержку жителям на дому.

«Социальным службам эту душевность не заменить. Поэтому мы привлекаем волонтёров, насколько это возможно», — цитирует Собянина сайт «Москва 24».

Как отметил мэр, в настоящее время в столице сформирована единая экосистема поддержки добровольчества и благотворительности, куда входят более 3,5 тыс. некоммерческих организаций.

На их работу московское правительство направило более 1 млрд рублей в 2020 году.

«Это грантовая поддержка, финансовая поддержка, материальная поддержка, организационная, ресурсная», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют создать международный волонтёрский центр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить