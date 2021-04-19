В Москве рассказали о развитии волонтёрского движения

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии волонтёрского движения.

В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что помощь добровольцев была особенно актуальна во время борьбы с пандемией. Организации и благотворительные фонды оказывали поддержку жителям на дому.

«Социальным службам эту душевность не заменить. Поэтому мы привлекаем волонтёров, насколько это возможно», — цитирует Собянина сайт «Москва 24».

Как отметил мэр, в настоящее время в столице сформирована единая экосистема поддержки добровольчества и благотворительности, куда входят более 3,5 тыс. некоммерческих организаций.

На их работу московское правительство направило более 1 млрд рублей в 2020 году.

«Это грантовая поддержка, финансовая поддержка, материальная поддержка, организационная, ресурсная», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют создать международный волонтёрский центр.