В Нижегородской области планируют создать международный волонтёрский центр

В НГЛУ им. Добролюбова прошла рабочая встреча представителей Департамента внешних связей правительства Нижегородской области, лингвистического университета и организации «Волонтёры Победы».

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Темой обсуждения стали вопросы развития международного волонтёрства на территории области.

НГЛУ и «Волонтёры Победы» договорились создать международный волонтёрский центр на базе вуза. Задачи — поддержка соотечественников за рубежом и сохранение исторической памяти, укрепление дружбы между странами.

Первым совместным мероприятием будет телемост с городами — побратимами Нижнего Новгорода.

Ранее НТВ сообщал об онлайн-марафоне #МыВместе, посвящённом Дню волонтёра.