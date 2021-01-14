В Нижегородской области планируют создать международный волонтёрский центр

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В НГЛУ им. Добролюбова прошла рабочая встреча представителей Департамента внешних связей правительства Нижегородской области, лингвистического университета и организации «Волонтёры Победы».
В Нижегородской области планируют создать международный волонтёрский центр
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Темой обсуждения стали вопросы развития международного волонтёрства на территории области.

НГЛУ и «Волонтёры Победы» договорились создать международный волонтёрский центр на базе вуза. Задачи — поддержка соотечественников за рубежом и сохранение исторической памяти, укрепление дружбы между странами.

Первым совместным мероприятием будет телемост с городами — побратимами Нижнего Новгорода.

Ранее НТВ сообщал об онлайн-марафоне #МыВместе, посвящённом Дню волонтёра.

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