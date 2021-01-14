В Нижегородской области планируют создать международный волонтёрский центр
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.
Темой обсуждения стали вопросы развития международного волонтёрства на территории области.
НГЛУ и «Волонтёры Победы» договорились создать международный волонтёрский центр на базе вуза. Задачи — поддержка соотечественников за рубежом и сохранение исторической памяти, укрепление дружбы между странами.
Первым совместным мероприятием будет телемост с городами — побратимами Нижнего Новгорода.
Ранее НТВ сообщал об онлайн-марафоне #МыВместе, посвящённом Дню волонтёра.