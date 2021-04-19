В Подмосковье провели 16 тысяч цифровых проверок школ и детсадов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Мингосуправления.
«В тёплое время года приложение позволяет отслеживать уборку мусора и листвы, исправность инвентаря и ограждений на территории более чем 3200 школ и детсадов региона», — заявил глава ведомства Максим Рымар.
По его словам, в результате проверок выявлено 270 недочётов.
Ранее доктор педагогических наук, профессор, эксперт по образованию Юлия Лях в беседе с ФАН дала рекомендации по выбору школы для ребёнка.