В Подмосковье провели 16 тысяч цифровых проверок школ и детсадов

В школах и детсадах Московской области провели 16 тыс. проверок с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья».

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Мингосуправления.

«В тёплое время года приложение позволяет отслеживать уборку мусора и листвы, исправность инвентаря и ограждений на территории более чем 3200 школ и детсадов региона», — заявил глава ведомства Максим Рымар.

По его словам, в результате проверок выявлено 270 недочётов.

Ранее доктор педагогических наук, профессор, эксперт по образованию Юлия Лях в беседе с ФАН дала рекомендации по выбору школы для ребёнка.