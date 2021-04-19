Аксёнов поручил устранить очереди на вакцинацию от COVID-19 в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил разобраться с проблемами, возникающими при записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, а также с формированием очередей на прививочных пунктах в регионе.
Аксёнов поручил устранить очереди на вакцинацию от COVID-19 в Крыму
  • РИА Новости

«К сожалению, на данный момент в некоторых городах существуют проблемы с записью на вакцинацию либо на второй компонент прививки. Также мы видим формирование очередей на пунктах вакцинации», — написал он во «ВКонтакте».

Глава Крыма поручил министру здравоохранения региона и главам администраций в течение двух дней решить данный вопрос.

Ранее «Крыминформ» передавал, что в Евпатории, Керчи и Джанкое с 15 апреля заработали мобильные пункты вакцинации. Они также организованы в Симферополе и Севастополе.

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