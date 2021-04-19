Аксёнов поручил устранить очереди на вакцинацию от COVID-19 в Крыму
- РИА Новости
«К сожалению, на данный момент в некоторых городах существуют проблемы с записью на вакцинацию либо на второй компонент прививки. Также мы видим формирование очередей на пунктах вакцинации», — написал он во «ВКонтакте».
Глава Крыма поручил министру здравоохранения региона и главам администраций в течение двух дней решить данный вопрос.
Ранее «Крыминформ» передавал, что в Евпатории, Керчи и Джанкое с 15 апреля заработали мобильные пункты вакцинации. Они также организованы в Симферополе и Севастополе.