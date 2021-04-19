Северный флот начал учения в Арктике

В Минобороны России сообщили, что в Арктике начались учения с участием боевых кораблей, атомных и дизельных подлодок, а также системы ПВО.

«Сегодня на Северном флоте началось межвидовое командно-штабное учение, которое проходит под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «на первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота».

В министерстве рассказали, что «в рамках плана практических действий начато развёртывание атомных подводных лодок и корабельных сил Северного флота в море, в районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса, армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и наращиванию системы противовоздушной обороны на арктическом направлении».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что военнослужащие ЮВО приняли участие в учениях в Крыму.