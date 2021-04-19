Власти Москвы оценили влияние пандемии на рынок труда

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила влияние пандемии на рынок труда.

«Очевидно, что пандемия вызвала серьёзные изменения на рынке труда, многие москвичи потеряли работу. До COVID-19 в Москве был один из самых низких показателей безработицы в стране. Но в прошлом году сильно сократилось количество рабочих мест, и на конец сентября прошлого года пришёлся пик безработицы. Уровень безработицы вырос до 3%», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Как отметила Ракова, уже к концу 2020 года численность безработных удалось сократить до 96,4 тыс., то есть уровень безработицы снизился до 1,32%.

«Как в осенний период, так и теперь мы видим своей главной задачей быстрое возвращение людей на рынок труда. Если профессия кандидата востребована, мы его трудоустраиваем. Если нет — «доращиваем» его навыки до требований рынка труда», — сказала заммэра.

По её словам, в настоящее время в службе занятости зарегистрированы 52 тыс. безработных, уровень безработицы составляет 0,71%.

Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на рынок труда в России.