Власти Москвы оценили влияние пандемии на рынок труда

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила влияние пандемии на рынок труда.
Власти Москвы оценили влияние пандемии на рынок труда
  • РИА Новости

«Очевидно, что пандемия вызвала серьёзные изменения на рынке труда, многие москвичи потеряли работу. До COVID-19 в Москве был один из самых низких показателей безработицы в стране. Но в прошлом году сильно сократилось количество рабочих мест, и на конец сентября прошлого года пришёлся пик безработицы. Уровень безработицы вырос до 3%», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Как отметила Ракова, уже к концу 2020 года численность безработных удалось сократить до 96,4 тыс., то есть уровень безработицы снизился до 1,32%.

«Как в осенний период, так и теперь мы видим своей главной задачей быстрое возвращение людей на рынок труда. Если профессия кандидата востребована, мы его трудоустраиваем. Если нет — «доращиваем» его навыки до требований рынка труда», — сказала заммэра.

По её словам, в настоящее время в службе занятости зарегистрированы 52 тыс. безработных, уровень безработицы составляет 0,71%.

Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на рынок труда в России.

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