Путин назначил нового начальника штаба Балтийского флота

Российский лидер Владимир Путин назначил вице-адмирала Сергея Липилина новым начальником штаба Балтийского флота.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации вице-адмирал Сергей Липилин назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Балтийским флотом, принял дела, должность и приступил к своим обязанностям», — сообщили в пресс-службе.

В конце марта Путин назначил руководителей прокуратур в Мурманской, Нижегородской областях и Ямало-Ненецком автономном округе, а также главу прокуратуры Балтийского флота.