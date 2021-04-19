Путин назначил нового начальника штаба Балтийского флота

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Российский лидер Владимир Путин назначил вице-адмирала Сергея Липилина новым начальником штаба Балтийского флота.
Путин назначил нового начальника штаба Балтийского флота
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации вице-адмирал Сергей Липилин назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Балтийским флотом, принял дела, должность и приступил к своим обязанностям», — сообщили в пресс-службе.

В конце марта Путин назначил руководителей прокуратур в Мурманской, Нижегородской областях и Ямало-Ненецком автономном округе, а также главу прокуратуры Балтийского флота.

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