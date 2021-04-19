В Карачаево-Черкесии открыли горячую линию по вопросам здравоохранения

В Карачаево-Черкесии с 19 апреля запущена горячая линия по вопросам здравоохранения.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Жители смогут обращаться на горячую линию по единому номеру 112 с сообщениями о нарушениях, связанных с оказанием медицинской помощи.

«По итогам совещания принято решение открыть горячую линию по вопросам здравоохранения. Если граждане столкнулись с нарушением их прав или стали свидетелями коррупции или равнодушного отношения медперсонала в республиканских медучреждениях, то можно звонить на горячую линию, которая открыта на базе кол-центра 112», — отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области запустили единую горячую линию по вопросам, связанным с COVID-19.