В Карачаево-Черкесии открыли горячую линию по вопросам здравоохранения
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Жители смогут обращаться на горячую линию по единому номеру 112 с сообщениями о нарушениях, связанных с оказанием медицинской помощи.
«По итогам совещания принято решение открыть горячую линию по вопросам здравоохранения. Если граждане столкнулись с нарушением их прав или стали свидетелями коррупции или равнодушного отношения медперсонала в республиканских медучреждениях, то можно звонить на горячую линию, которая открыта на базе кол-центра 112», — отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области запустили единую горячую линию по вопросам, связанным с COVID-19.