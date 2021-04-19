В Карачаево-Черкесии открыли горячую линию по вопросам здравоохранения

Короткая ссылка
В Карачаево-Черкесии с 19 апреля запущена горячая линия по вопросам здравоохранения.
В Карачаево-Черкесии открыли горячую линию по вопросам здравоохранения
  • Pixabay

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Жители смогут обращаться на горячую линию по единому номеру 112 с сообщениями о нарушениях, связанных с оказанием медицинской помощи.

«По итогам совещания принято решение открыть горячую линию по вопросам здравоохранения. Если граждане столкнулись с нарушением их прав или стали свидетелями коррупции или равнодушного отношения медперсонала в республиканских медучреждениях, то можно звонить на горячую линию, которая открыта на базе кол-центра 112», — отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области запустили единую горячую линию по вопросам, связанным с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить