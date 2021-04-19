В МИД назвали актуальным предложение Салливану уехать на консультации в США
- Reuters
«Хотела бы вернуться к тем заявлениям, которые были сделаны Сергеем Викторовичем Лавровым, они по-прежнему актуальны», — цитирует её РИА Новости.
По словам Захаровой, необходимо «исходить из того, о чём в Москве официально заявили на прошлой неделе».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что помощник российского президента Юрий Ушаков на встрече с американским послом рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьёзные и подробные консультации.
Также сообщалось, что глава российского диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов продолжает консультации в Москве.