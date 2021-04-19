В МИД назвали актуальным предложение Салливану уехать на консультации в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что предложение России о том, чтобы американский посол в Москве Джон Салливан отправился на консультации в США, по-прежнему актуально.

«Хотела бы вернуться к тем заявлениям, которые были сделаны Сергеем Викторовичем Лавровым, они по-прежнему актуальны», — цитирует её РИА Новости.

По словам Захаровой, необходимо «исходить из того, о чём в Москве официально заявили на прошлой неделе».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что помощник российского президента Юрий Ушаков на встрече с американским послом рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьёзные и подробные консультации.

Также сообщалось, что глава российского диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов продолжает консультации в Москве.