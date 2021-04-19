Мишустин встретится с представителями фракций Госдумы 28 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин в преддверии выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год проведёт встречу 28 апреля с представителями фракций, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«28 апреля состоятся встречи фракций с председателем правительства с участием вице-премьеров. Также предусмотрено время для личных встреч руководителей с председателем правительства», — цитирует его ТАСС.

По словам Володина, фракции зададут Мишустину вопросы, «требующие внимания».

«Учитывая, что этому предшествовали встречи профильных министров и комитетов Государственной думы, это логичное завершение консультаций в преддверии отчёта», — пояснил он.

Спикер Госдумы добавил, что благодаря такой встрече часть имеющихся у депутатов вопросов к правительству удастся решить до запланированного на 12 мая отчёта.

Ранее ежегодный отчёт правительства был перенесён на 12 мая, поскольку в ранее намеченную дату, 21 апреля, состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.