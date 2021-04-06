Отчёт правительства России о работе за 2020 год пройдёт 12 мая

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Госдума на пленарном заседании утвердила 12 мая датой отчёта правительства о работе за 2020 год.
Отчёт правительства России о работе за 2020 год пройдёт 12 мая
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

Согласно документу, принятому Госдумой, вопрос об отчёте правительства России о результатах его деятельности за 2020 год будет рассмотрен на заседании 12 мая 2021 года, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Ранее Госдума предложила перенести ежегодный отчёт правительства, поскольку в ранее намеченную дату, 21 апреля, состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

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