Отчёт правительства России о работе за 2020 год пройдёт 12 мая

Госдума на пленарном заседании утвердила 12 мая датой отчёта правительства о работе за 2020 год.

Согласно документу, принятому Госдумой, вопрос об отчёте правительства России о результатах его деятельности за 2020 год будет рассмотрен на заседании 12 мая 2021 года, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Ранее Госдума предложила перенести ежегодный отчёт правительства, поскольку в ранее намеченную дату, 21 апреля, состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.