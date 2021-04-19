В Роспотребнадзоре объяснили колебания суточной заболеваемости COVID-19

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Одной из возможных причин суточных колебаний заболеваемости коронавирусной инфекцией в России является изменчивость погоды. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В Роспотребнадзоре объяснили колебания суточной заболеваемости COVID-19
  • РИА Новости

«При неустойчивой весенней погоде суточные колебания заболевания могут продолжаться, как это бывает обычно при любых сезонных ОРВИ. Кроме того, для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60—70%», — приводит РИА Новости её слова.

Пшеничная отметила, что на данный момент в России проживает большое число людей без иммунитета к коронавирусу.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией в России.

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