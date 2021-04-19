В Петербурге завели дело из-за падения лепнины на коляску с ребёнком
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, отслоение и падение фрагмента лепнины с пятого этажа многоквартирного жилого дома №167 на Московском проспекте произошло вследствие ненадлежащего обеспечения технического состояния жилого здания неустановленными работниками ООО «Жилкомсервис №3 Московского района».
В настоящее время пострадавший ребёнок находится в детской больнице, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
В СК России уточнили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования данного дела и взял его под личный контроль.
Ранее сообщалось, что лепнина с фасада дома в Петербурге упала на коляску с двухлетним ребёнком, он госпитализирован.