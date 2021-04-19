В Петербурге завели дело из-за падения лепнины на коляску с ребёнком

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело из-за падения лепнины фасада на коляску с двухлетним ребёнком, которому причинён тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в городском главке СК России.
В Петербурге завели дело из-за падения лепнины на коляску с ребёнком
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, отслоение и падение фрагмента лепнины с пятого этажа многоквартирного жилого дома №167 на Московском проспекте произошло вследствие ненадлежащего обеспечения технического состояния жилого здания неустановленными работниками ООО «Жилкомсервис №3 Московского района».

В настоящее время пострадавший ребёнок находится в детской больнице, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В СК России уточнили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования данного дела и взял его под личный контроль.

Ранее сообщалось, что лепнина с фасада дома в Петербурге упала на коляску с двухлетним ребёнком, он госпитализирован.

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