В Петербурге начата проверка из-за падения лепнины фасада на коляску
- РИА Новости
«Прокуратура Московского района г. Санкт-Петербурга организовала проверку по факту падения в коляску, где находился двухлетний ребёнок, лепнины с фасада дома №167 на Московском проспекте», — говорится в сообщении.
В рамках проверки будут изучены обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц управляющей компании по содержанию общего имущества дома.
Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, ребёнок госпитализирован.
Ранее в Вологде возбудили уголовное дело по факту падения льда на коляску с восьмимесячным ребёнком, которого госпитализировали с травмой головы.