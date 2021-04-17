В Петербурге начата проверка из-за падения лепнины фасада на коляску

В Санкт-Петербурге начали проверку из-за падения лепнины фасада на коляску с двухлетним ребёнком, сообщает городская прокуратура.

«Прокуратура Московского района г. Санкт-Петербурга организовала проверку по факту падения в коляску, где находился двухлетний ребёнок, лепнины с фасада дома №167 на Московском проспекте», — говорится в сообщении.

В рамках проверки будут изучены обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц управляющей компании по содержанию общего имущества дома.

Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, ребёнок госпитализирован.

Ранее в Вологде возбудили уголовное дело по факту падения льда на коляску с восьмимесячным ребёнком, которого госпитализировали с травмой головы.