В Вологде возбудили дело по факту падения льда на коляску с ребёнком

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В Вологде возбудили уголовное дело по факту падения льда на коляску с восьмимесячным ребёнком, которого госпитализировали с травмой головы. Об этом сообщили в региональном главке СК.
В Вологде возбудили дело по факту падения льда на коляску с ребёнком
  • РИА Новости

«В Вологде следователи СК России выясняют обстоятельства травмирования восьмимесячной девочки в результате падения снежно-ледяных масс на коляску», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошёл 26 марта на улице Козлёнской.

В конце января сообщалось, что в Саратове возбудили уголовное дело после гибели 12-летнего школьника, на которого упал лёд с крыши многоквартирного дома.

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