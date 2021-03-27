В Вологде возбудили дело по факту падения льда на коляску с ребёнком

В Вологде возбудили уголовное дело по факту падения льда на коляску с восьмимесячным ребёнком, которого госпитализировали с травмой головы. Об этом сообщили в региональном главке СК.

РИА Новости

«В Вологде следователи СК России выясняют обстоятельства травмирования восьмимесячной девочки в результате падения снежно-ледяных масс на коляску», — цитирует пресс-службу РИА Новости. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Инцидент произошёл 26 марта на улице Козлёнской. В конце января сообщалось, что в Саратове возбудили уголовное дело после гибели 12-летнего школьника, на которого упал лёд с крыши многоквартирного дома.