В Вологде возбудили дело по факту падения льда на коляску с ребёнком
- РИА Новости
«В Вологде следователи СК России выясняют обстоятельства травмирования восьмимесячной девочки в результате падения снежно-ледяных масс на коляску», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Инцидент произошёл 26 марта на улице Козлёнской.
В конце января сообщалось, что в Саратове возбудили уголовное дело после гибели 12-летнего школьника, на которого упал лёд с крыши многоквартирного дома.