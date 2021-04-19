Песков прокомментировал слова Дерипаски о данных Росстата по бедности

Власти в вопросе статистики по бедности ориентируются на Росстат, который оперирует большим массивом данных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова бизнесмена Олега Дерипаски, заявившего, что реальное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в несколько раз больше, чем в статистике ведомства.

Как отметил представитель Кремля, Дерипаска — «достаточно опытный предприниматель», который обладает знаниями в сфере экономики и является крупным работодателем.

«Но здесь нужно учитывать, что Росстат оперирует большим, выверенным массивом. Конечно, правительство в первую очередь ориентируется на те данные, которые выдаёт Росстат», — сказал Песков журналистам.

Он также подчеркнул, что борьба с бедностью — один из главных приоритетов руководства страны.

Согласно данным Росстата, в 2020 году сократилось число малоимущих граждан. Показатель уменьшился на 300 тыс. и составил 17,8 млн человек (12,1% населения страны).