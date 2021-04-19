Центр «Моя карьера» организует бесплатные тренинги для москвичей

Короткая ссылка
Специалисты центра «Моя карьера» проведут бесплатные тренинги для москвичей в последние дни апреля.
Центр «Моя карьера» организует бесплатные тренинги для москвичей
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

С базовыми правилами при устройстве на работу жителей столицы познакомят на тренинге «Всё, что нужно знать о трудоустройстве», который пройдёт 20 апреля. Кроме того, 20 апреля состоится тренинг «Как концентрировать внимание на приоритетах».

Справиться со страхом во время интервью помогут на занятии «Собеседование» 21 апреля, а 23 апреля на тренинге «Современные технологии поиска работы» подскажут, как найти работу с помощью новых технологий.

Тренинги «Трудовой договор или договор ГПХ» и «Самомотивация для поиска работы» пройдут 27 апреля. 29 апреля пройдут занятия по теме «Особенности собеседования онлайн».

Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на рынок труда в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить