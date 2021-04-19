Центр «Моя карьера» организует бесплатные тренинги для москвичей
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.
С базовыми правилами при устройстве на работу жителей столицы познакомят на тренинге «Всё, что нужно знать о трудоустройстве», который пройдёт 20 апреля. Кроме того, 20 апреля состоится тренинг «Как концентрировать внимание на приоритетах».
Справиться со страхом во время интервью помогут на занятии «Собеседование» 21 апреля, а 23 апреля на тренинге «Современные технологии поиска работы» подскажут, как найти работу с помощью новых технологий.
Тренинги «Трудовой договор или договор ГПХ» и «Самомотивация для поиска работы» пройдут 27 апреля. 29 апреля пройдут занятия по теме «Особенности собеседования онлайн».
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