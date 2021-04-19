В Удмуртии по программе льготной ипотеки выдали более 6 тысяч кредитов
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на ЦУР Удмуртии, а также на данные правительства России.
Программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% действует для всех граждан страны с 17 апреля 2020 года по 1 июля 2021 года.
«Программа была призвана поддержать строительную отрасль, повысить доступность жилья за счёт низкой ставки и улучшить жилищные условия россиян. Сейчас можно сказать, что программа оказалась крайне востребованной», — прокомментировал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
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