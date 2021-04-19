В РФПИ рассказали о планах инвестировать в создание облачного сервиса в России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания «ЭР-Телеком» и ближневосточный фонд инвестируют в создание облачного сервиса в России на базе активов компании Linxdatacenter.

«РФПИ совместно с «ЭР-Телеком Холдинг»(«Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») и ведущим ближневосточным фондом Talos Fund I, специализирующимся на инвестициях в перспективные технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта, объявляют о совместных инвестициях в создание ведущего автономного облачного сервиса в России на базе активов компании Linxdatacenter», — говорится в сообщении российского фонда.

Как уточняется, основной задачей совместной облачной платформы станет обеспечение крупнейших российских и международных компаний необходимой виртуальной инфраструктурой для выполнения ключевых задач, поддержки непрерывности деятельности и снижения бизнес-рисков.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявит о роботе-конвейере, который будет проводить 300 тестов на коронавирус в час. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала», — сказал он.

Дмитриев добавил, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран — автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий.