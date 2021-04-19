На портале «Узнай Москву» модернизировали функционал

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала о том, как портал «Узнай Москву» модернизировали, сделав его удобнее для пользователей.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По её словам, на сайте изменился дизайн — он получил единый стиль с главной страницей. Также обновлены разделы и запущены дополнительные инструменты. Она добавила, что на портале улучшились функции поиска. Пользователям стало проще находить информацию и планировать маршруты для прогулок.

«Узнай Москву» — это постоянно пополняемая база знаний и одновременно гид по столице. Здесь размещены описания уже более 3 тыс. достопримечательностей. Вместе с развитием портала растёт и его аудитория. За прошлый год им воспользовались 2,5 млн раз. Кстати, некоторые улучшения подсказали сами пользователи. При обновлении ресурса мы учли предложения, поступившие от москвичей», — сказала Наталья Сергунина.

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