За сутки в России выявлено 8589 случаев коронавируса

В течение суток в России выявили 8589 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 8632 заболевших. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 710 690 случаев COVID-19.

За сутки умерли 346 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 389 пациентов. Общее число летальных исходов — 105 928.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 333 598 пациентов. За сутки выздоровели 6818 человек, накануне — 7391.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал коронавирус серьёзным испытанием для здравоохранения.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.