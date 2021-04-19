В Приморье автомобиль упал в реку

В Приморском крае спасатели выдвинулись на поиски трёх человек, находившихся в автомобиле, который упал в реку Арсеньевку, ещё трём пассажирам удалось спастись. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«При движении по дороге через реку Арсеньевка в районе села Новоивановка Анучинского района съехал в воду легковой автомобиль», — говорится в сообщении.

По предварительным данным в машине находилось 6 человек, трём из которых удалось выбраться на берег. Местонахождение остальных трёх человек устанавливается.

Как отмечается, на место происшествия выехала группа спасателей.

Ранее в Краснодарском крае в результате опрокидывания автомобиля УАЗ в реку погибли два человека.