В Тульской области начата проверка после отравления семьи газом в доме

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В Тульской области начата проверка после отравления семьи из пяти человек, включая двоих несовершеннолетних, угарным газом в частном доме. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
В Тульской области начата проверка после отравления семьи газом в доме
  • РИА Новости

«Проводится доследственная проверка на предмет выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в пресс-релизе.

По предварительным данным, отравление произошло вследствие неисправностей котла отопления.

В конце февраля «Крыминформ» передавало, что в Симферополе начата проверка по факту отравления угарным газом женщины с детьми.

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