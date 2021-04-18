В Тульской области начата проверка после отравления семьи газом в доме

В Тульской области начата проверка после отравления семьи из пяти человек, включая двоих несовершеннолетних, угарным газом в частном доме. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

РИА Новости

«Проводится доследственная проверка на предмет выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в пресс-релизе. По предварительным данным, отравление произошло вследствие неисправностей котла отопления. В конце февраля «Крыминформ» передавало, что в Симферополе начата проверка по факту отравления угарным газом женщины с детьми.