Адвокат оценил возможное признание ФБК экстремистской организацией

Адвокат правового центра «Человек и закон» Денис Никитин в беседе с RT прокомментировал возможное признание Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) экстремистской организацией.

По словам Никитина, если ФБК решением суда признают экстремисткой организацией, то руководителям, сотрудникам и членам штабов Навального может грозить уголовное преследование в соответствии со статьёй 282.2 УК России.

«До шести лет лишения свободы будет грозить рядовым сотрудникам организации, а также тем, кто совершает умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации», — пояснил Никитин.

Ранее Прокуратура Москвы направила в Московский городской суд иск о признании организаций Алексея Навального экстремистскими. Речь идёт о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК)*, Фонде защиты прав граждан (ФЗПГ)** и всех «Штабов Навального».

В ведомстве подчеркнули, что подлинная цель этих структур — «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

В разговоре с RT адвокат напомнил, что решение суда о признании организации экстремистской не может иметь обратной силы, поэтому для тех, кто оказывал ФБК финансовую помощь ранее, последствий наступить не должно.

«Всем остальным, кто после вступления в законную силу решения суда продолжит финансировать эти организации — например, с помощью донатов — или помогать им как волонтёр, будет грозить до восьми лет лишения свободы по статье о финансировании экстремистской деятельности», — разъяснил юрист.

По словам адвоката, связанные с организациями Навального граждане также могут попасть в перечень террористов и экстремистов, который ведёт Росфинмониторинг. Им могут заблокировать счета, их законные расходы ограничат 10 тыс. рублей в месяц на себя и каждого члена семьи.

«ФБК и штабы Навального больше не будут иметь права проводить публичные мероприятия. Проблемы могут возникнуть и у обычных участников их акций, если митинги и пикеты будут проводиться после вступления решения суда в законную силу. В случае задержания участника такой акции, ему может грозить уже не административное, как раньше, а уголовное преследование, за участие в экстремистской деятельности», — добавил Никитин.

Также он пояснил, что любая демонстрация символики организации, признанной экстремистской, запрещена в соответствии со ст. 20.3 КоАП России. За это грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

«Те, кто привлекается к ответственности по этой статье, в течение года не смогут реализовать пассивное избирательное право, то есть избираться в органы государственной власти», — добавил он.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.