В Великом Новгороде обрушилась облицовка монумента Победы

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Облицовка постамента монумента Победы в Великом Новгороде обрушилась за два дня до начала противоаварийных работ.
В Великом Новгороде обрушилась облицовка монумента Победы
  • © РИА Новости / Виктор Чернов

«Сегодня произошло обрушение облицовочных плит южной стороны постамента монумента Победы на Екатерининской горке в Великом Новгороде», — говорится в сообщении на официальной странице властей города в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что 20 апреля на монументе должны были начаться противоаварийные работы.

В заявлении уточняется, что ночью у монумента были замечены некие люди.

Ранее стало известно, что в Москве отремонтируют памятник государственному деятелю Российской империи Петру Столыпину.

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