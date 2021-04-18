В Великом Новгороде обрушилась облицовка монумента Победы

Облицовка постамента монумента Победы в Великом Новгороде обрушилась за два дня до начала противоаварийных работ.

«Сегодня произошло обрушение облицовочных плит южной стороны постамента монумента Победы на Екатерининской горке в Великом Новгороде», — говорится в сообщении на официальной странице властей города в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что 20 апреля на монументе должны были начаться противоаварийные работы.

В заявлении уточняется, что ночью у монумента были замечены некие люди.

Ранее стало известно, что в Москве отремонтируют памятник государственному деятелю Российской империи Петру Столыпину.