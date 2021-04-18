В Великом Новгороде обрушилась облицовка монумента Победы
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«Сегодня произошло обрушение облицовочных плит южной стороны постамента монумента Победы на Екатерининской горке в Великом Новгороде», — говорится в сообщении на официальной странице властей города в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что 20 апреля на монументе должны были начаться противоаварийные работы.
В заявлении уточняется, что ночью у монумента были замечены некие люди.
Ранее стало известно, что в Москве отремонтируют памятник государственному деятелю Российской империи Петру Столыпину.