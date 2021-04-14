В Москве отремонтируют памятник Столыпину

В Москве отремонтируют памятник государственному деятелю Российской империи Петру Столыпину.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Монумент расположен на пересечении улиц Новый Арбат и Конюшковская. Работы по обновлению запланированы на 2022—2023 годы.

«Работы будут проводиться прямо на месте, для этого специалисты установят специальные конструкции, которые позволят им добраться до всех элементов монумента. Ремонт пройдёт под контролем Мосгорнаследия», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Памятник был установлен 27 декабря 2012 года.

Как ранее сообщала НСН, в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».