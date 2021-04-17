В Крыму изменили порядок въезда для прибывающих из-за границы

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С 17 апреля прибывающие в Крым из-за границы будут обязаны заполнить анкету в пунктах пропуска в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов.
В Крыму изменили порядок въезда для прибывающих из-за границы
  • РИА Новости

«С 17 апреля 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении границы России на территории Республики Крым, помимо прочих документов, в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу должны будут заполнить анкету прибывающего», — говорится в документе.

Граждане России, за исключением членов экипажа морских и речных судов, водителей автомобилей международного сообщения, также должны заполнить анкету прибывающего в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В течение трёх календарных дней со дня прибытия в Крым необходимо будет пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.

Ранее в Кремле прокомментировали рост заболеваемости коронавирусом в Крыму.

Как передавал «Крыминформ», наихудшая ситуация складывается в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии.

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