В Крыму изменили порядок въезда для прибывающих из-за границы

С 17 апреля прибывающие в Крым из-за границы будут обязаны заполнить анкету в пунктах пропуска в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов.

«С 17 апреля 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении границы России на территории Республики Крым, помимо прочих документов, в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу должны будут заполнить анкету прибывающего», — говорится в документе.

Граждане России, за исключением членов экипажа морских и речных судов, водителей автомобилей международного сообщения, также должны заполнить анкету прибывающего в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В течение трёх календарных дней со дня прибытия в Крым необходимо будет пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.

Ранее в Кремле прокомментировали рост заболеваемости коронавирусом в Крыму.

Как передавал «Крыминформ», наихудшая ситуация складывается в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии.