В Кремле прокомментировали рост заболеваемости коронавирусом в Крыму

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал данные о росте заболеваемости коронавирусом в Крыму.

Песков отметил, что никто не отменял режима особых полномочий регионов.

«У нас ещё эпидемия не закончилась, поэтому каждый регион в соответствии с той ситуацией, которую они видят «на земле», принимает решение самостоятельно», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, будут ли российские власти и Кремль рекомендовать ограничить туристические потоки внутри России, в частности, в Крым, из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму заявила, что количество инфицированных коронавирусом выросло в два раза за последние две недели. Как сообщает «Крыминформ», наихудшая ситуация в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии.

По данным оперативного штаба на 14 апреля, за сутки в Крыму было выявлено 94 новых случая коронавируса.