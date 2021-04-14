В Кремле прокомментировали рост заболеваемости коронавирусом в Крыму

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал данные о росте заболеваемости коронавирусом в Крыму.
В Кремле прокомментировали рост заболеваемости коронавирусом в Крыму
  • Reuters

Песков отметил, что никто не отменял режима особых полномочий регионов.

«У нас ещё эпидемия не закончилась, поэтому каждый регион в соответствии с той ситуацией, которую они видят «на земле», принимает решение самостоятельно», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, будут ли российские власти и Кремль рекомендовать ограничить туристические потоки внутри России, в частности, в Крым, из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму заявила, что количество инфицированных коронавирусом выросло в два раза за последние две недели. Как сообщает «Крыминформ», наихудшая ситуация в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии.

По данным оперативного штаба на 14 апреля, за сутки в Крыму было выявлено 94 новых случая коронавируса.

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