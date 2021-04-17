Глава СК взял на контроль дело о нападении собак на ребёнка в Башкирии
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- РИА Новости
«Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования... и поставил... на контроль», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Ранее в Башкирии возбудили дело о халатности по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами районной администрации своих обязанностей по организации отлова безнадзорных животных.
17 апреля четырёхлетний мальчик катался на велосипеде по улице в селе Сафарово Учалинского района, когда на него напала стая бродячих собак. Ребёнок скончался на месте от полученных травм.