В России заявили о намерении создать около 900 молодёжных лабораторий к 2024 году
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте кабмина.
Отмечается, что соответствующее заявление Чернышенко сделал в рамках встречи с молодыми учёными.
«В Год науки и технологий, объявленный президентом, мы запланировали в рамках нацпроекта «Наука и университеты» целый комплекс мер поддержки молодых учёных. Это гранты, жилищные сертификаты, создание лабораторий и обновление научного оборудования. Так, до 2024 года планируется создать не менее 900 молодёжных лабораторий, укомплектованных самым современным оборудованием», — сказал он.
Чернышенко также отметил, что запланировано обновление приборной базы существующих лабораторий.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о создании консультативной группы по научно-технологическому развитию.