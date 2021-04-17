В России заявили о намерении создать около 900 молодёжных лабораторий к 2024 году

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что около 900 молодёжных лабораторий, которые будут укомплектованы современным оборудованием, планируется создать в стране к 2024 году.

Об этом говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что соответствующее заявление Чернышенко сделал в рамках встречи с молодыми учёными.

«В Год науки и технологий, объявленный президентом, мы запланировали в рамках нацпроекта «Наука и университеты» целый комплекс мер поддержки молодых учёных. Это гранты, жилищные сертификаты, создание лабораторий и обновление научного оборудования. Так, до 2024 года планируется создать не менее 900 молодёжных лабораторий, укомплектованных самым современным оборудованием», — сказал он.

Чернышенко также отметил, что запланировано обновление приборной базы существующих лабораторий.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о создании консультативной группы по научно-технологическому развитию.