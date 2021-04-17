В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

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В Санкт-Петербурге задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, ущерб от их действий превысил 500 млн рублей.
В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«По имеющейся информации, злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учёта имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию», — приводит ТАСС её слова.

Волк отметила, что подозреваемые переводили деньги клиентов подконтрольным организациям по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись.

«По оперативным данным, таким образом из денежного оборота России было выведено порядка 508,8 млн рублей. Общая сумма полученных подозреваемыми комиссионных выплат составила не менее 71,2 млн рублей», — добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что сотрудники московской полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту хищения у пенсионерки 23 млн рублей.

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