Корабли Каспийской флотилии вошли в Чёрное море

В рамках контрольной проверки корабли Каспийской флотилии завершили переход в Чёрное море. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Чёрное море», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что корабли флотилии направились в назначенный район в соответствии с планом проведения контрольной проверки за зимний период обучения.

Ранее отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.