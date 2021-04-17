В МЧС рассказали о ситуации с возгоранием сухой травы в России

Короткая ссылка
С начала года на территории России выявлено 2,8 тыс. неконтролируемых палов сухой травы. Об этом сообщили в МЧС России.
В МЧС рассказали о ситуации с возгоранием сухой травы в России
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«В ходе 6,5 тыс. межведомственных рейдов и 3,3 тыс. оперативных выездов при сообщении о горении сухой травы сотрудники МЧС выявили ряд нарушений требований правил противопожарного режима и 2,8 тыс. неконтролируемых палов сухой растительности», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что наибольшее их количество зафиксировано в Приморском крае, Курской и Калининградской областях.

Ранее стало известно, что особый противопожарный режим будет действовать в Самарской области с 15 апреля по 15 октября 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить