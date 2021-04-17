В МЧС рассказали о ситуации с возгоранием сухой травы в России

С начала года на территории России выявлено 2,8 тыс. неконтролируемых палов сухой травы. Об этом сообщили в МЧС России.

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«В ходе 6,5 тыс. межведомственных рейдов и 3,3 тыс. оперативных выездов при сообщении о горении сухой травы сотрудники МЧС выявили ряд нарушений требований правил противопожарного режима и 2,8 тыс. неконтролируемых палов сухой растительности», — приводит ТАСС сообщение. Уточняется, что наибольшее их количество зафиксировано в Приморском крае, Курской и Калининградской областях. Ранее стало известно, что особый противопожарный режим будет действовать в Самарской области с 15 апреля по 15 октября 2021 года.