Особый противопожарный режим введут в Самарской области с 15 апреля

Особый противопожарный режим будет действовать в Самарской области с 15 апреля по 15 октября 2021 года.

Об этом сообщает sova.info.

Соответствующее постановление подписал первый вице-губернатор, председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

Профильным ведомствам поручено организовать работу по предотвращению возникновения природных пожаров. Необходимо разработать график патрулирования лесов, сделать минерализованные полосы, следить за уборкой сухой травы.

Также будет введён ряд запретов, в том числе на сжигание мусора и отходов на дачных и приусадебных участках.

Ранее, как сообщало URA.RU, директор Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог Роман Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для страны.