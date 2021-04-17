ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Москве
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.
«На Варшавском шоссе в районе дома 9 столкнулись девять автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Три участника ДТП уже освободили проезжую часть самостоятельно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в сторону центра затруднено, на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате ДТП на западе Москвы.