ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Москве

Девять автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«На Варшавском шоссе в районе дома 9 столкнулись девять автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Три участника ДТП уже освободили проезжую часть самостоятельно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в сторону центра затруднено, на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате ДТП на западе Москвы.