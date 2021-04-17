ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Москве

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Девять автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве.
ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Москве
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«На Варшавском шоссе в районе дома 9 столкнулись девять автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Три участника ДТП уже освободили проезжую часть самостоятельно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в сторону центра затруднено, на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате ДТП на западе Москвы.

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