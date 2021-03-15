Два человека пострадали в результате ДТП на западе Москвы
На западе Москвы легковой автомобиль врезался в отбойник, в результате чего пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.
- РИА Новости
Авария произошла в районе дома №156 по Ленинскому проспекту.
В настоящее время движение затруднено на 2,4 км в сторону области.
Ранее в Лефортовском тоннеле в Москве было ограничено движение из-за столкновения двух автомобилей.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»