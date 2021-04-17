Более 50 самолётов ЮВО перебазированы в Астраханскую область и Крым

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Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 перебазированы с аэродрома в Ставропольском крае на оперативные аэродромы Крыма и полигон Ашулук в Астраханскую область.
Более 50 самолётов ЮВО перебазированы в Астраханскую область и Крым
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Экипажи Су-25СМ3 авиационной части 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Ставрополье, перебазированы на оперативные аэродромы Крыма. В свою очередь эскадрилья Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО с военного аэродрома в Крыму перебазирована на полигон Ашулук в Астраханскую область», — цитирует ТАСС пресс-службу ЮВО.

Отмечается, что перебазирование проводится в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Более 50 самолётов задействовано в мероприятиях боевой подготовки.

Ранее пилоты Восточного военного округа провели учебные ночные полёты на вертолётах в Забайкальском крае.

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