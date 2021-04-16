В Забайкальском крае прошли учебные полёты пилотов ВВО

Пилоты Восточного военного округа провели учебные ночные полёты на вертолётах в Забайкальском крае.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Использовались ударные вертолёты Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ.

Экипажи отработали поиск и ликвидацию наземных целей условного противника. Лётчики выполнили пилотирование по заданному маршруту, разведку, действия в составе боевых звеньев при заходе на цель и ориентирование ночью с упором на данные приборов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что военнослужащие ЮВО приняли участие в учениях в Крыму.