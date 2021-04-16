Пожар на Невской мануфактуре в Петербурге полностью ликвидирован

В Санкт-Петербурге спасатели ликвидировали пожар на Невской мануфактуре. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Reuters

«По состоянию на 23:00 мск 16 апреля пожар полностью ликвидирован», — приводит ТАСС сообщение. Пожар в здании мануфактуры в Санкт-Петербурге произошёл 12 апреля, огонь распространился на площади 10 тыс. кв. м. В результате пожара, начавшегося 12 апреля, пострадали три спасателя, один человек погиб. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества принимавших участие в тушении сотрудников федеральной противопожарной службы.