Пожар на Невской мануфактуре в Петербурге полностью ликвидирован

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В Санкт-Петербурге спасатели ликвидировали пожар на Невской мануфактуре. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Пожар на Невской мануфактуре в Петербурге полностью ликвидирован
  • Reuters

«По состоянию на 23:00 мск 16 апреля пожар полностью ликвидирован», — приводит ТАСС сообщение.

Пожар в здании мануфактуры в Санкт-Петербурге произошёл 12 апреля, огонь распространился на площади 10 тыс. кв. м.

В результате пожара, начавшегося 12 апреля, пострадали три спасателя, один человек погиб

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества принимавших участие в тушении сотрудников федеральной противопожарной службы.

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