Власти Чувашии рассказали о мерах поддержки населения

Глава Чувашской Республики Олег Николаев рассказал о мерах поддержки населения.

В беседе с изданием «Правда.Ру» он отметил, что в регионе увеличили субсидии и суммы помощи разным категориям населения, которые уже были, а также ввели новые формы в виде налоговых льгот.

«Помимо этого, мы начали реализовывать такие направления, как льготное кредитование по ипотечным кредитам, прежде всего молодым семьям и в особенности тем семьям, которые выбирают себе место жительства в сельской местности, — конечно, если эти люди будут работать в сельской местности», — заявил Николаев.

Как подчеркнул глава республики, развитие здравоохранения, помимо реагирования на ситуацию и обеспечения плановых мероприятий, нацелено на перспективу и профилактику.

«Важное направление — развитие возможностей людей, развитие детей и молодёжи. Это тоже решается комплексно, в том числе через развитие среды обитания — создание комфортной городской и сельской среды: образовательной, культурной, спортивной и так далее», — сказал Николаев.

Он добавил, что нужно и дальше создавать и улучшать условия для развития людей, создания семей и воспитания детей.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее напомнили о мерах поддержки, предусмотренных для семей с детьми.