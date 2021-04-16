На Универсиаде в 2023 году применят российскую цифровую систему судейства

Правительство России проработает возможность использования отечественной цифровой системы судейства и хронометража на Универсиаде в 2023 году в Екатеринбурге.

Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время совещания по подготовке к проведению XXXII Всемирных студенческих игр.

Вице-премьер отметил, что система представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из 16 автономных модулей, соединённых в единую цифровую экосистему.

Он рассказал, что модули позволяют автоматически генерировать информацию для ТВ и зрителей, выводить её на различные табло и цифровые носители на объекте проведения, записывать выступления и транслировать официальные отчёты.

Также Чернышенко заявил, что данная система уже разработана и была апробирована на соревнованиях по художественной гимнастике.

«Будем применять её и во время проведения Универсиады и Всемирных студенческих игр единоборств в 2022 году», — отметил вице-премьер.

Данная система одобрена международной федерацией FIG для проведения международных соревнований. Она уже использовалась для судейства двух Кубков мира и трёх международных Гран-при по художественной гимнастике.

Ранее Чернышенко рассказал о подготовке государственной программы научно-технологического развития России.