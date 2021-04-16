В Москве объявили лауреатов конкурса молодых педагогов

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Стали известны лауреаты конкурса «Молодые педагоги — московскому образованию». Его участниками стали более 900 учителей.
В Москве объявили лауреатов конкурса молодых педагогов
  • ©mos.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Номинации конкурса определяют векторы развития для московских педагогов, недавно пришедших в профессию. Ведь сегодня каждый учитель — это обязательно современный лидер, способный использовать новые технологии для того, чтобы говорить просто о сложном», — заявил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

По его словам, современный учитель — это ещё и человек, который обладает социальным интеллектом.

В номинации «Учитель-мастер» первое место заняла педагог школы №1287 Наталья Медведева, в номинации «Учитель-лидер» — педагог школы №1520 имени Капцовых Кирилл Желябин.

Команда педагогов школы №1518 стала лучшей в категории «Профессиональный союз».

Ранее доктор педагогических наук, профессор, эксперт по образованию Юлия Лях в беседе с ФАН дала рекомендации по выбору школы для ребёнка.

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